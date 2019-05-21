"الإمارات الطبية" وبريطانيا يبحثان التعاون في القطاع الصحي

اختتم سالم بن محمد العويس، رئيس مجلسيْ إدارة شركة "بيئة" ومجموعة الإمارات الطبية، زيارةً إلى المملكة المتحدة، بحث خلالها مع البارونة نيكولا بلاكوود، سبل التعاون بين الجانبين.

وشمِلت المناقشات تطوير أوجه التنسيق بين بريطانيا و"الإمارات الطبية" في استقدام الخبرات والكفاءات والممارسات، ضمن قطاع الرعاية الصحية، من المملكة المتحدة إلى الإمارات.

وضم وفد المجموعة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لـ"بيئة" وعدداً من المسؤولين.

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وتستهدف "الإمارات الطبية" و"بيئة" من هذه الزيارة استكشاف آفاق التعاون والشراكات المحتملة مع المملكة المتحدة، في مجالات الرعاية الصحية، وفتح قنوات الاستثمار في المشاريع الطبية، وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال سالم بن محمد العويس: "نفخر بدعم الخطط الرشيدة لحكومة الشارقة تحت قيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لاهتمامهما الدائم وحرصهما على تعزيز جودة الحياة والصحة".

وتابع: "ساهمت هذه الخطط في تطوير ثقافة العمل الاجتماعي والإنساني على مستويات استراتيجية متعددة".



وأوضح: "المحادثات الأولية مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية هدفت إلى تلبية توجيهات القيادة الرشيدة بإنشاء قطاع رعاية صحية عالمي المستوى، وإرساء معايير طبية جديدة في الشارقة والإمارات، بما ينسجم مع خطط تحوُّل القطاع الصحي، ونحن واثقون من أن سكان الشارقة والإمارات عموماً سيستفيدون بشكل كبير من خبرات المملكة المتحدة في المجال".