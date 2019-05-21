41 إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا خلال أسبوع

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكية، الإثنين، تسجيل 41 حالة حصبة جديدة، الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في 2019 إلى 880 حالة.

ويعد ذلك أكبر تفش للمرض منذ عام 1994، ومنذ إعلان القضاء عليه في عام 2000.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 4.9% في الأسبوع المنتهي يوم 17 مايو/أيار.