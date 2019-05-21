قضاء وقت طويل أمام الشاشات يضر سلوك وانتباه الأطفال

كشفت دراسة كندية أن الأطفال في سن الحضانة الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام شاشات التلفزيون، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي "تابلت"، قد يكونون أكثر عرضة لمشاكل في السلوك والانتباه في المدرسة، مقارنة بالأطفال الذين يمضون وقتاً أقل أمام الشاشات.

وأجرى الباحثون مسحاً شمل آباء أكثر من 4200 طفل كندي، لتقييم الوقت المخصص للشاشات في سن الـ3 والـ5، كما سأل الباحثون عن وجود مشاكل في السلوك مثل قلة الانتباه والعدائية وصعوبة النوم.

وتوصلوا إلى أن القليل جداً من الأطفال في عمر الـ5 لديهم مشاكل سلوكية مثل العدوانية أو قلة الانتباه، حيث بلغت نسبتهم 1.2% فقط، وواجه 2.5% من الأطفال مشاكل مثل الاكتئاب والقلق.

لكنهم وجدوا أن الأطفال الذين أمضوا أكثر من ساعتين يومياً أمام الشاشات؛ كانوا أكثر عرضة بـ6 مرات لمشاكل في الانتباه، وبـ8 مرات للإصابة بنقص الانتباه وفرط النشاط، مقارنة بالأطفال الذين جلسوا أمام الشاشات لأقل من نصف ساعة.

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وقال كبير الباحثين في الدراسة بيوش ماندهاني، من جامعة ألبرتا في كندا: "ليس من السابق لأوانه أبداً التحدث مع طفلك عن الحد من الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة".

وأشار الباحثون في دورية "بلوس وان"، إلى أن الإرشادات الكندية توصي بأن يقل الوقت المخصص للشاشات عن ساعة يومياً للأطفال بين الـ2 والـ4 من العمر، وأقل من ساعتين يوميا للأطفال الأكبر سنا.

لكن بالنسبة لسن الـ3، وجد الباحثون أنهم تخطوا الحدود المسموح بها وجلسوا أمام الشاشات لساعة ونصف في المتوسط يومياً.

وفي المجمل، وجدوا أن نحو 14% من الأطفال قضوا أكثر من ساعتين يوميا أمام الشاشات.

وقالت جيني رادسكي، من مستشفى "جي.إس موت" للأطفال بجامعة ميشيجان في آن أربور، إن على الآباء التركيز على تخصيص أوقات بدون شاشات في الروتين اليومي للأطفال.

وأضافت رادسكي، التي لم تشارك في الدراسة: "الشيء الأكثر أهمية هو الحد من تشتيت الإلكترونيات أثناء الوجبات أو أثناء لعب الطفل وحده أو مع أطفال آخرين وقبل النوم".