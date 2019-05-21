10 نصائح لخسارة الوزن في رمضان.. الماء وتقسيم الوجبات أبرزها

يعتبر شهر رمضان فرصة مناسبة لمن يرغب في الالتزام بنظام غذائي صحي للتخلص من الوزن الزائد، ومن أهم الأطعمة التي يفضل تناولها على مائدة رمضان البطاطا المسلوقة، إذ تساعد على التقليل من الشعور بالجوع، وتعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ونصحت الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، بتناول الفاكهة والخضراوات في السحور، كونها تعطي إحساسا بالشبع، وتعمل على التخلص من الوزن الزائد.

وحذرت الذين يعانون من الوزن الزائد من تناول الحلويات في رمضان، كونها تعمل على زيادة الوزن بنسبة كبيرة؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مؤكدة ضرورة ممارسة الرياضة يوميا بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين، حتى لو كان ذلك من خلال المشي.





وقدمت استشاري التغذية العلاجية مجموعة من النصائح لمن يعانون من الوزن الزائد، بهدف ضبط نظامهم الغذائي في رمضان وخسارة الوزن.



1- كسر الصيام بالماء والتمر.

2- بدء الطعام بالمقبلات كالشوربة والسلطة، ثم تناول الطبق الرئيسي.





3- شرب كميات مناسبة من المياه قبل الوجبات للشعور بالشبع.

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4- عدم الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة المقلية.





5- تقسيم الوجبات إلى 3 أو 4 بينها وجبة رئيسية (وجبة الإفطار)، على أن تكون باقي الوجبات خفيفة تحوي كمية قليلة.

6- الاعتماد على الطعام المشوي أو المسلوق قدر الإمكان.





7- تناول الأغذية التي تستغرق وقتا طويلا في الهضم، مثل الفول والعدس والشوفان.

8- تناول البروتين في الإفطار وعدم الإفراط في أكل الكربوهيدرات والدهون.





9- الابتعاد عن الوجبات السريعة؛ لاحتوائها على الدهون الضارة.

10- ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة لمدة نصف ساعة يوميا.