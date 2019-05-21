مُجنَّدات في الجيش الأوكراني يُحاربن ظاهرة التحرّش الجنسي

تشكو مجندات في الجيش الأوكراني من التحرش الجنسي من قبل مرؤوسيهن، حيث تعمل أكثر من 57 ألف سيدة في الجيش.

ورغم انتشار التحرش بالمجندات بين صفوف الجيش الأوكراني فإنه يلقى تجاهلا من الجميع، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، ولا تعكس الأرقام حقيقة ما تعانيه المجندات حسب التقرير، إذ لم تسجل غير 5 شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي، بينما لم تتم محاسبة أي متهم بارتكاب هذه الجريمة.

ويعاقب القانون الأوكراني المتحرشين بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتتحدّث فاليريا سيكال، التي تحمل رتبة ملازم، عما تعرضت له من تحرش جنسي في الجيش، حيث حاول آمر الوحدة العسكرية التي تخدم بها، الاحتكاك بها بطريقة غير عادية، وألمح لها أن مهنتها ستكون أفضل إذ استطاعت إشباع رغباته.

اقرا ايضاً:

توقيف شخص بتهمة التحرش الجنسي بفتاة في سيارة أجرة

وتقدمت سيكال في نهاية العام الماضي بشكوى تتعلق بالتحرش إلى النيابة العسكرية ولا يزال الملف قيد التحقيق.

ولا يزال التحرش الجنسي في الجيش الأوكراني ظاهرة غير معترف بها، إلا أن قيادة الجيش أحدثت تغييرات خلال 2018 في توسيع قاعدة الرتب والمناصب لتتساوى على صعيد أكبر ما بين الذكور والإناث العاملين في الجيش.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أسواق نيجيريا تترقب "صحوة نسائية" ضد التحرُّش الجنسي

ميغان فوكس تكشف أسباب امتناعها عن مشاركة قصتها مع التحرش الجنسي