عجوز تُحقّق حُلمها وتُصبح عارضة أزياء في عمر الـ80

احتفلت بيت هاويت بذكرى ميلادها الثمانين ببداية مسيرة عمل جديدة، حيث لم يمنعها تقدم العمر من أن تصبح عارضة أزياء.

ووقعت العجوز، التي كانت تشتغل أستاذة وتقاعدت قبل 10 سنوات، عقدا مع شركة "MOT Models" لتصميم وعرض الأزياء في لندن.

وذكرت هاويت "هذا أمر لا يوصف ولا يصدق.. لطالما كان حلمي أن أصبح عارضة أزياء، لكنني لم أكن أعتقد بأنني سأدخل هذا المجال في هذا العمر"، وتابعت "لم يكن العمر أبدا هاجسا بالنسبة لي، فأنا أعيش اللحظة، وها أنا الآن أفتح صفحة جديدة في كتاب حياتي".

اقرا ايضاً:

استطلاع يُؤكّد أنّ البريطانيين يُنفقون أموالًا طائلة للعناية ببشرتهم

كانت هاويت، منذ شبابها، تحلم بأن تصبح في يوم من الأيام عارضة أزياء، حيث قالت "حلمي هذا بدأ عام 1950، أي أنه تحقق بعد نحو 69 سنة من الانتظار".

يذكر أن عدد عارضات الأزياء، اللاتي تزيد أعمارهن على 50 عاما، ارتفع خلال أسابيع الموضة في لندن وميلانو وباريس الأخيرة، حيث زاد العدد من 5 فقط في ربيع عام 2016 إلى 27 في ربيع عام 2018.

وتبلغ أكبر وأقدم عارضة أزياء في العالم من العمر 90 عاما، وتدعى دافني سيلفي وتتحدر من العاصمة البريطانية لندن.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تعرف على أحدث طرق العلاج لـ"الفتق الإربى" بأنواع مختلفة من الجراحة

أطباء يُحذِّرون من القروح المصاحبة لنزلات البرد المعدية