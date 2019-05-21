تعرف على الفوائد الصحية لمشروب "التمر باللبن" في رمضان

يعد التمر مع اللبن من أشهر المشروبات في شهررمضان، حيث يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ويحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين "ج"، والألياف الهامة لصحة الجسم، وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي أفضل الفوائد الصحية لتناول مشروب التمر باللبن، وذلك وفقا لموقع " Organic facts".

فوائد التمر باللبن

-يساعد مشروب التمر مع اللبن الحليب علي التخلص من الشعور بالحموضة في المعدة، ولذا فهو من المشروبات الجيدة لصحتك.

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- نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف فهذا يجعله من المشروبات الجيدة في علاج حالات الإمساك، ومشاكل المعدة.

-يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والحد من الشعور بالكسل.

-يعمل علي ترطيب الجسم، عدم الإصابة بالجفاف خلال فترات الصيام الطويلة.

- يعمل علي تطهير وتنظيف الجسم من السموم المتراكمة بشكل كبير.

-يعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من ارتفاعه.

-يعد من المشروبات الجيدة لمرضي القلب، فهو يحافظ بشكل كبير علي صحة القلب ويحد من التعرض للأزمات الصحية به.

-يساعد في التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف.

-ينظم نسبة السكر في الدم، ويحد من ارتفاعه.

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