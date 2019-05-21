ننشر أسباب ظُهور النقاط البيضاء على الأظافر

تظهر نقاط أو خطوط بيضاء على أظافرنا، فتثير القلق لدى البعض، بخاصة بسبب شكلها المزعج، إلَّا أنَّ الأطباء يقللون من خطورة الأمر.

وقالت مصادر إعلامية "إنَّ ابيضاض الأظافر مشكلة صحية شائعة، مشيرًا إلى أنّ مُعظم البالغين يُواجهونها في مرحلة ما من حياتهم، لكنها غير مؤذية.

و"ابيضاض الأظافر" عبارة عن بقع صغيرة وكبيرة أو خطوط بيضاء تظهر على الأصابع والأظافر، وفي بعض الحالات تغطي مساحات كبيرة من الإظافر.

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ورجعت المصادر ذاتها أسباب هذه المشكلة إلى نقص في المعادن لدى الإنسان، مثل الزنك والكالسيوم، فضلًا عن استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة، والإصابات التي تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلًا، إلى جانب حساسية الجسم.

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وإذا كانت البقع البيضاء قليلة وتعتقد أنَّها على الأرجح مرتبطة بإصابة الإظافر، فقد لا تحتاج إلى مقابلة طبيب بشأن المشكلة، ومن المفضل أن تكون أكثر حرصًا لتنجب السلوك المسؤول عن إلحاق الضرر بالأظافر.

أما في حال ازدادت البقع، فهذا يعني أنَّه حان الوقت لرؤية الطبيب، الذي يجري بطبيعة الحال تشخيصًا قبل تقديم وصفة طبية.

وعادة ما يكون علاج هذه المشكلة بناء على سببها، فمثلًا إذا كانت هناك حساسية كبيرة نتيجة استخدام منتجات تلميع الأظافر، فيجب التوقف عن استخدام هذه المنتجات.

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