شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الشاى الأخضر على صحتك الافراط فيه يسبب الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي الأخضر اكتسب شعبية كبيرة فى العالم، وتم استخدامه لأول مرة في الصين كعشب طبي، وفي العصر الحديث أصبح المشروب الصحى الذى يتناوله ملايين الأشخاص حول العالم بفضل فوائده على الصحة.

وهو يعتبر واحدًا من أكثر المشروبات أمانًا وصحة ومع ذلك لا يزال هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند شرب الشاي الأخضر، فوفقا لتقرير موقع " cupandleaf" هناك العديد من الآثار الجانبية ، عند الافراط فى تناوله.

معظم هذه الآثار الجانبية تؤثر على الأفراد الذين لديهم حساسية من الكافيين ، وفى تلك الحالة يجب عليهم تجنب شرب الشاى الأخضر إذا كنت حساسة للكافيين.

اضرار الشاى الأخضر1. مشاكل في المعدة

الشاي الأخضر قد يسبب تهيج في المعدة عندما يخمر بشكل كبير جدا أو يستهلك على معدة فارغة لأنه يحتوي على العفص التي يمكن أن تزيد من كمية الحمض في المعدة، هذا الحمض الزائد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك ، والغثيان.

2. الصداع

الشاي الأخضر يمكن أن يسبب الصداع لدى بعض الأفراد لأنه يحتوي على الكافيين ، ولكن يمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي تناول الشاي الأخضر في بعض الأحيان. ومع ذلك ، يجب تجنب شرب الشاي الأخضر كل يوم إذا كنت تعاني من الصداع اليومي.



الصداع

3. مشاكل النوم

يحتوي الشاي الأخضر على مركب مضاد للنوم وهو الكافيين، حيث يحتوي على كميات صغيرة فقط من الكافيين ، لكنه قد يسبب مشاكل في النوم للأشخاص الذين يعانون من الكافيين، وهذا يرجع إلى حقيقة أن المركبات الكيميائية في الشاي الأخضر تمنع إطلاق الهرمونات مثل الميلاتونين ، والتي تساعد في النوم.

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يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مادة l-theanine ، وهي مادة كيميائية تساعد على تحفيز الهدوء ، ولكنها أيضًا تزيد من اليقظة والتركيز.



مشاكل النوم

4. فقر الدم ونقص الحديد

يحتوي الشاى الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعيق امتصاص الحديد في جسم الإنسان مما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو غيره من الأمراض التي يوجد فيها نقص الحديد

5.القيء

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى الغثيان والقيء بسبب احتواء الشاى الأخضر على مادة العفص التي تم ربطها بالغثيان والإمساك بسبب الطريقة التي ترتبط بها البروتينات في الأمعاء ، لذلك تجنب شرب أكثر من 4 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم.

6. الدوخة والتشنجات

يمكن أن يسبب الكافيين الموجود في الشاي الأخضر الشعور بالدوار أو الدوار عند تناوله بكميات كبيرة، لأن الكافيين يقلل تدفق الدم إلى المخ والجهاز العصبي المركزي ، مما يؤدي إلى دوار الحركة. في حالات نادرة ، يمكن أن يؤدي استهلاك الشاي الأخضر إلى التشنجات أو الارتباك .



دوخة

7. عدم انتظام ضربات القلب وضغط الدم

تناول الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم ، مما يجعله مشروبًا خطيرًا إذا كنت تعاني من أمراض القلب، ولكن هذا التأثير الجانبي نادر وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص المركبات الدقيقة وراء زيادة ضغط الدم.