شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من مرض التهاب المفاصل الروماتويدى.. اتمشى واركب عجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام له فوائد جيدة لصحة الإنسان وسبب رئيسي فى تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض التى تهدد صحة الإنسان، وأثبتت الدراسات أنها سبب فى تقليل خطر إصابة المرأة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وتقلل من آلام المفاصل المزمن لديهن، حسبما ذكر موقع " healthline" .

وأكد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقلل من خطر إصابة المرأة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد تكون سلاحا ذى حدين للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض .

ووفقا لنوع الرياضه المتبع والنشاط البدنى الذي يقوم به الشخص المصاب، لأن الكثير من المصابين بالروماتويد يشعررون بأن معظم أنواع التدريبات صعبة للغاية أو مؤلمة بالنظر إلى أعراضها.

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وأظهرت دراسة جديدة أن التمرينات يمكن أن تفيد النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي كإجراء وقائي ضد المرض.

فالنساء اللائي لديهن مستوى أعلى من النشاط البدني ربما يكون لديهن خطر أقل للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ،حيث أن الزيادة في متوسط ​​إجمالي ساعات النشاط البدني في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

التمرينات الرياضية تساعد في تشحيم المفاصل وتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل ،وقد تكون تمارين خفيفه مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات ولكن فوائدها كثيره .