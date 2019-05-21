صحة ورشاقة

للوقاية من مرض التهاب المفاصل الروماتويدى.. اتمشى واركب عجل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من مرض التهاب المفاصل الروماتويدى.. اتمشى واركب عجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة التمارين بانتظام له فوائد جيدة لصحة الإنسان وسبب رئيسي فى تقليل  خطر الإصابة ببعض الأمراض التى تهدد صحة الإنسان، وأثبتت الدراسات أنها سبب فى تقليل خطر إصابة المرأة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وتقلل من آلام المفاصل المزمن لديهن، حسبما ذكر موقع " healthline" .

714

 

وأكد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقلل من خطر إصابة المرأة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد تكون سلاحا ذى حدين للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض .

ووفقا لنوع الرياضه المتبع والنشاط البدنى الذي يقوم به الشخص المصاب، لأن الكثير من المصابين بالروماتويد يشعررون بأن معظم أنواع التدريبات صعبة للغاية أو مؤلمة بالنظر إلى أعراضها.

Advertisements
78-134212-walking-sport-benefits-warnings_700x400

 

وأظهرت دراسة جديدة أن التمرينات يمكن أن تفيد النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي كإجراء وقائي ضد المرض.

فالنساء اللائي لديهن مستوى أعلى من النشاط البدني ربما يكون لديهن خطر أقل للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ،حيث أن الزيادة في متوسط ​​إجمالي ساعات النشاط البدني في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

173

 

التمرينات الرياضية تساعد في تشحيم المفاصل وتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل ،وقد تكون تمارين خفيفه مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات ولكن فوائدها كثيره .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من مرض التهاب المفاصل الروماتويدى.. اتمشى واركب عجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا