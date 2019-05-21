شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب عدم نزول الوزن أبرزها المشروبات السكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اتباع نظام غذائى مع ممارسة التمارين الرياضية بهدف إنقاص الوزن، وقد تكون قادرًا على خسارة الكثير من الوزن في البداية ، دون بذل الكثير من الجهد ، ولكن مع مرور الوقت فقد يتباطأ فقدان الوزن أو يتوقف بعد فترة.

يميل وزن الجسم إلى التقلب ببضع كيلو جرامات وفقا لتقرير الموقع الطبى " healthline" ، ويعتمد ذلك على الأطعمة التي تتناولها ، كما يمكن أن يكون للهرمونات تأثير كبير على كمية الماء التي يحتفظ بها جسمك (خاصة عند النساء).



عدم نزول الوزن

أسباب عدم نزول الوزن1. عدم تتبع ما تتناوله

الوعي بنوعيات الطعام مهم بشكل لا يصدق إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، ولكن كثير من الناس ليس لديهم أدنى فكرة عن مقدار ما يأكلونه حقًا.

تشير الدراسات إلى أن إتباع النظام الغذائي الخاص بك يساعد في فقدان الوزن، لذلك فأن الأشخاص الذين يستخدمون مذكرات للطعام أو يصورون وجباتهم يفقدون وزنا أكبر من الأشخاص الذين لا يفعلون ذلك، لمراقبة ما يأكلونه جيدا.



أسباب عدم نزول الوزن 2

2. لا تتناول ما يكفي من البروتين

البروتين من المغذيات الأكثر أهمية لفقدان الوزن، لذا فأن تناول البروتين بنسبة 25-30 ٪ من السعرات الحرارية يمكن أن يعزز عملية الأيض بنسبة 80-100 سعرة حرارية في اليوم ويجعلك تأكل عدة مئات من السعرات الحرارية في اليوم، يمكن أن يقلل أيضًا من الرغبة الشديدة والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة

تأكد فى وجبة الإفطار من تناول البروتين، حيث تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يتناولون وجبة إفطار غنية بالبروتين أقل جوعًا على مدار اليوم.

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أسباب عدم نزول الوزن

3. تتناول الكثير من السعرات الحرارية

يتناول عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في فقدان الوزن الكثير من السعرات الحرارية، لذا إذا لاحظت عدم فقدان الوزن انتبه إلى نوعيات طعامك.

ولكن ليس من الضروري عمومًا حساب السعرات الحرارية ووزن كل شيء لبقية حياتك.

4. تناول الكثير من الكربوهيدرات

إذا كان لديك الكثير من الوزن الذي تخسره أو مشاكل التمثيل الغذائي مثل السكر من النوع 2 أو ما قبل السكر ، وتفكر في انقاص الوزن يجب اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.



اسباب عدم نزول الوزن

5. الاكثار من المشروبات السكرية

المشروبات السكرية هي أكثر العناصر التى تسبب زيادة الوزن وتشمل تلك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ، يجب الحد فى شرب تلك الأنواع لانها تشكل جزء كبير من السعرات الحرارية.