شكرا لقرائتكم خبر عن من غير برامج رجيم صعبة.. هنقولك ٥ تغييرات تقلل وزنك بدون مجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الناس لا يفضلون اتباع نظام غذائي أو دايت صارم، كنوع من عدم حب القيود أو الامتناع عن تناول أى طعام، وحتى لو اضطر هؤلاء لاتباع دايت فلن يلتزموا به فترة طويلة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية انقاص الوزن بدون اتباع برامج رجيم بدون الشعوربالجوع، وفقا لموقع men's health



دايت

１- غير هدفك من ممارسة الرياضة

فبدلا من التفكير فى فوائد الرياضة لإنقاص الوزن يمكنك أن تفكر فى الفوائد الأخرى التي تقدمها الرياضة لصحتك مثل: تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الأمراض، فكر في ذلك أولاً، وسيزيد حافزك للتمرين مع انخفاض الوزن من تلقاء نفسه.

２- النوم الجيد

مجرد الحصول على النوم الذي يريده جسمك يمكن أن يساعدك على تناول الطعام بشكل أفضل، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون علي نوم جيد لمدة سبع ساعات على الأقل في الليل يتناولون كميات أقل من السكر مقارنةً بما كانوا عليه من قبل.

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３- عندما تأكل ركز فى تناول الطعام فقط ولا تفعل شيئا آخر

ركز فى تناول الطعام ولا تشاهد التلفزيون أو الموبايل أثناء تناول الطعام حتى تأكل بعقلانية وتنوع بين كل الأصناف وبالتالى لا يزداد وزنك.





４- كن بطيئا

أظهرت الكثير من الدراسات أن البطء فى مضغ الطعام يمكن أن يؤثر على مقدار ما تأكله (حتى في الأطفال.

５- اعرف هدفك فى انقاص الوزن

أسأل نفسك لماذا تريد انقاص وزنك، وضع قائمة من ٥ أو ١٠ من الأسباب الأكثر إلحاحًا التي تفعلها لإنقاص وزنك، ضعها في الملاحظات على هاتفك أو في أي مكان ستفحصه، ثم قم بقراءتها مرة واحدة على الأقل يوميًا، كل يوم.