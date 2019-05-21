شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. فلافل شامية وفطائر الجبن أكلات السحور فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.





السحور من سورياالفلافل السورية

الفلافل أو الطعمية هي طعام تقليدي في مطبخ الشرق الأوسط ، يقدمها السوريين بالحمص بدل الفول أو بكليهما، وتتزين بها سفرة الأسر السورية مع بعض المخللات والمقبلات، وتصنع فى سوريا من الحمص والبقدونس والبصل والثوم ويتم فرمها جيدا مع قليل من السماق وتقلى فى الزيت.



فلافل سورى

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فطائر بالجبنة الشامية

من أشهر أنواع الفطائر التى تقدم فى بلاد الشام ويمكن تناولها فى وجبة السحور، وهي تشبه الى حد كبير فطائر الجبنة التركية ، وتصنع العجينة من الدقيق وزيت الزيتون والماء وتحشى بالجنية السورية الحلوم أو المشللة مع رشات من حبة البركة.



فطائر بالجبنة الشامية

الشاورما السورى

من أشهر أنواع الشاورما فى المطبخ العربى، وهى الشاورما السورية التى تصنع من الخبز السورى مع خلطة الدجاج والخضروات وعصير الليمون ، حيث يتم لف الخبز مع شاورما الدجاج مع الخيار المخلل.