حسام مُوافي يكشف السبب الرئيسي لأمراض الصدر

أكَّد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أنَّ التهاب "التامور" أحد أسباب أمراض الصدر.
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وأضاف موافي قائلًا "التهاب التامور له أسباب عديدة، وميزته أنه سهل الكشف والتشخيص، ومن أسبابه السخونية المصحوبة لمرض الأنفلونزا، وكذلك الفشل الكلوي، وانسداد الشريان التاجي"، لافتًا إلى أنَّ سرطان الدم والدرن من بين مسببات التهاب التامور.
وأكَّد أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أنَّ السبب الرئيسي للإصابة هو التهاب تامور الأطفال، بما يعرف بـ "الحُمى الروماتيزمية".
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