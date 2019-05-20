كيم كارداشيان تكشف عن اسم طفلها الرابع الذي وضعته أم بديلة

أكدت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، الجمعة، أنها أطلقت اسم سالم وست على طفلها الرابع الذي وضعته أم بديلة الأسبوع الماضي، حيث قالت كارداشيان في تغريدة لمتابعيها على تويتر والذين يبلغ عددهم 60 مليون شخص "سالم وست" ونشرت صورة لوليدها ملفوفا في بطانية في سريره.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاغو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات، حيث قالت كارداشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.

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