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شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة الحر.. خضراوات تحارب العطش خلال نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من قدوم موجة حارة وفي ظل هذا الأمر يقدم الخليج 365 لقرائه بعض الخضروات التي تحارب العطش خلال ساعات الصيام وأيضا خلال موجة الحر الشديدة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".
هناك العديد من الخضروات التي تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالعطش خلال النزول من المنزل في الصيام، وينصح بتناولها في السحور، ومنها التالي:
-الخيار يعد من الخضروات الغنية بالألياف، والتي تساهم في تقليل الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام الطويلة، ولذا عليك تناوله في وجبة السحور.
-الخس يحتوي علي نسبة عالية من الماء، وهذا الأمر يتسبب في الحد من الشعور بالعطش في نهار رمضان، ولذا عليك الاكثار من تناولك له، بعد الافطار إلي السحور.
-الكرفس من أفضل أنواع الخضروات علي الإطلاق، حيث أنه يحتوي علي نسبة عالية من الماء، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من الفوائد الصحية لجسم أثناء الصيام، والحد من الشعور بالعطش.
-الفجل يتميز بالكثير من العناصر الغذائية الهامة لجسمك، ولذا يمكنك إضافته علي طبق السلطة الخضراء، وتناوله في السحور.
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