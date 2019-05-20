فوائد سحرية للمشمش بعد الإفطار .. يساعد على الهضم ويقاوم فقر الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
المشمش المجفف والطازج من أفضل المصادر الغذائية للألياف، وعلى الرغم أن الألياف بشكل عام جيدة لجسم الإنسان، لكن المشمش يحتوى على نوع خاص من الألياف التى تعتبر أكثر فائدة وهى الألياف القابلة للذوبان التى تذوب بسهولة فى الجسم، وهذا يساعد فى امتصاص العناصر الغذائية الأساسية.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أوضح الخبراء أن هذه الألياف تذوب فى مادة تشبه الجل وتساعد فى تحطيم الأحماض الدهنية، وتساعد فى إفراز عصارة المعدة لهضم الطعام بصورة سهلة مع ضبط حركة الأمعاء.
وإضافة إلى ذلك فإن المشمش يحتوى على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان التى تساعد وظيفة الهضم ويحمى من الإمساك والاضطرابات المعوية الأخرى.
فوائد المشمش
الكمية العالية من الألياف القابلة للذوبان هى أيضا مفيدة لصحة القلب، حيث أن ارتفاع محتوى الألياف مفيد فى تخفيض LDL أو محتوى الكولسترول السيئ فى الجسم، وبالتالى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفى نفس الوقت، تساعد الألياف على زيادة مستويات HDL أو الكوليسترول الجيد.
وأوضح الخبراء أن البوتاسيوم الموجود فى المشمش يعمل مثل الكهرباء، حيث إنه يضمن عمل عضلات القلب بقدر استطاعتها وبقاءها بصحة جيدة.
المشمش يحمى من السكتات الدماغية
المشمش يحتوى على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم المفيد للغاية للجسم، فعندما يجتمع البوتاسيوم مع الملح، فإنه ينظم مستويات المياه داخل الجسم وخاصة بين الخلايا، ويسمى هذا الماء أو السوائل بالكهرباء ويكون مسؤولاً عن حركة الأعصاب، كما إنه يحافظ على مستويات ضغط الدم مستقرة.
ومن المعروف أن نقص البوتاسيوم يزيد من إمكانية تطويرارتفاع ضغط الدم، وهذا يمكن أن يؤدى إلى احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
المشمش
المشمش يحتوى على الحديد ويقاوم فقر الدم
يحتوى المشمش على الحديد الذى لا يتم امتصاصه بسهولة من قبل الجسم، وبهذه الطريقة فإن كمية الحديد الغير ممتص يبقى لفترة أطول من الزمن فى الجسم ويبقى أكثر كفاءة عندما يمتص ببطء.
وأوضح الخبراء ان محتوى الحديد فى المشمش مفيد فى حالات فقر الدم، كما أن الفتيات الصغيرات وخاصة النساء أكثر عرضة لتطوير فقر الدم من الرجال لأنهم يفقدون الدم كل شهر أثناء الدورة الشهرية، وفقدان الدم يشير أيضاً إلى فقدان محتوى الحديد والمواد المغذية.
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