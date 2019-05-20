لماذا يزيد خطر أمراض القلب فى السيدات بعد انقطاع الطمث؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النساء فى كبير من الإصابة بأمراض القلب بعد انقطاع الطمث ، حيث تشير التقديرات إلى أن النوبات القلبية لدى النساء بعد انقطاع الطمث تؤدى إلى الوفاة أكثر من سرطان الثدي.

وفقا لموقع "boldsky" تزداد حالات الإصابة بالنوبات القلبية عند النساء بعد انقطاع الطمث ، وتحدث النوبات القلبية عندما يتم حظر أحد الشرايين الرئيسية للقلب مما يؤدي إلى موت عضلة القلب، حيث تميل النساء إلى حدوث انسداد ليس فقط في الشرايين الرئيسية ولكن أيضًا في الشرايين الأصغر من مرض الأوعية الدموية الدقيقة للقلب.



الازمة القلبية

أعراض الأزمة القلبية

تتسبب الأزمة القلبية عمومًا في ألم في الصدر لأكثر من 15 دقيقة ، ولكن قد لا تظهر عليه أية أعراض على الإطلاق، و من المهم إدراك الأعراض الأخرى غير ألم الصدر، مثل عسر الهضم أو آلام الرقبة أو الفك المستمرة ، لكن العديد من الأشخاص لديهم علامات تحذير وأعراض قبل ساعات أو أيام أو أسابيع

النساء أكثر عرضة لأعراض أقل وضوحا، فقد يكون هناك ضغط غير مريح ، والامتلاء ، وعدم الراحة في وسط الصدر قد يشع إلى أحد الذراعين أو كلاهما ، والظهر ، والرقبة ، والفكين أو المعدة، وقد يكون هناك ضيق في التنفس ، وضعف ، تعب ، غزارة العرق البارد ، الأرق ، عسر الهضم".

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على الرغم من أن الناس من جميع الفئات العمرية يمكن أن تتسلل لهم النوبات القلبية ، إلا أن النساء يجب عليهن الاهتمام بصحة القلب على محمل الجد، وتشمل بعض عوامل الخطر الرئيسية المرتبطة بصحة القلب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والسكر والسمنة والضغط النفسي والاكتئاب والتدخين والخمول وانقطاع الطمث.

يزيد الإشعاع والعلاج الكيميائى المستخدم فى علاج سرطان الثدي من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة لدى النساء أصحاب التاريخ العائلى من أمراض القلب .



الازمة القلبية فى النساء

كيف تتجنبين الأزمات القلبية؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية من خلال أتباع أسلوب حياة صحي من تناول الطعام الصحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، والحفاظ على وزن صحي واللياقة البدنية.

إذا كانت الأدوية مطلوبة للسيطرة على ضغط الدم أو السكر ، يرجى تناولها بانتظام وبأفضل جرعات لتحقيق سيطرة جيدة.