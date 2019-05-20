تعرفي على خلطات طبيعية تساعدكِ على ترطيب البشرة

من المهم أن تقومي بتغذية بشرتكِ بشكل متتابع، لتحافظي على نضارتها ومظهرها الصحي، لكنّ الأهم أن تتبعي الطريقة الصحيحة لترطيبها والاهتمام بها، ولهذا السبب ننصحكِ باختيار الخلطات الطبيعية لكي تؤمّني لها العناية المثالية:

المكسرات المطحونة والزبادي

تُطحن المكسرات بشكل كامل، وتضاف إلى ملعقتين من الزبادي. يوضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ويُغسل بالماء الفاتر. من شأنه أن يغذي البشرة ويرطبها كما يعطيها المظهر الصحي.

عصير البرتقال والزبادي

أضيفي على علبة الزبادي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وأخرى من عصير البرتقال، واتركي هذا المزيج على وجهكِ لمدة 5 أو 10 دقائق. يغتني هذا الخليط بالفيتامين ج، لذلك يساعدكِ على تجديد خلايا بشرتكِ وترطيبها.

ماء الورد والغليسيرين

حضّري ¼ كوب من الغليسيرين و ¼ كوب من ماء الورد، ضعيهما سويًّا واحفظيهما في البراد. مرري يوميًّا كمية من هذا الخليط على وجهكِ، وارمي المزيج الذي صنعتِه بعد مرور أسبوع على تحضيره، واصنعي مزيجًا جديدًا.

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خلطة الفراولة والزبادي

قطّعي ثمار الفراولة إلى قطع صغيرة، واستعيني بعصير الليمون أيضًا، ثم أضيفي هذه العناصر إلى علبة من الزبادي. عند انتهائكِ من التحضير احفظي هذا المزيج في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعدها طبّقيه على وجهكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة على بشرتِك. وقبل شطفه، افركيه جيدًا ومن ثم قومي بإزالته بالماء الفاتر.

البيض وزيت الزيتون

اخفقي البيض جيدًا، وضعي معه ملعقتين من زيت الزيتون بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طبقيه على بشرتكِ واتركيه لربع ساعة.

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