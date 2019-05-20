اهتمّي بتوحيد لون بشرتكِ قبل زفافكِ

إن كنتِ عروس العام وتتحضرين ليوم زفافِك، عليكِ الاهتمام ببشرتكِ أيضًا للأيام التي تلي يوم الزفاف، وتكونين فيها في شهر العسل . ففي شهر العسل لا تضعي الفاونديشن طوال الوقت، وإنما عليكِ الالتزام بكريم الواقي الشمسي . لذلك اهتمّي بتوحيد لون بشرتكِ لكي تتمتعي بأجمل اطلالة في أيامكِ المقبلة .

هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي تساعد في التخلص من مشاكل البشرة، ولكن شغف النساء مؤخرًا أصبح مائلاً إلى الخلطات والأقنعة الطبيعية، وتتزايد الأسئلة خاصة على أفضل وأسرع طريقة لـ توحيد لون البشرة.

خلطة طبيعية لتوحيد لون البشرة

المكونات:

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1 ملعقة عسل نحل

1 ملعقة عصير ليمون

2 ملعقة حليب بودرة

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة عمل خلطة طبيعية لتوحيد بشرة العروس

- في وعاء متوسط الحجم، اخلطي المكونات السابقة جيدًا، حتى يتكون لديك مزيجًا متنجانسًا.

- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، واغسليها بماء فاتر.

- قومي بتمرير قطنة بها تونر أو ماء ورد لغلق المسام بعد شطف الخلطة الطبيعية.

- كرري هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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استخدام قناع الكاكاو بانتظام يساعد على توحيد لون البشرة