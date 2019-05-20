ماسكات لبشرة العروس في المنزل تغنيكي عن مراكز التجميل

مع قدوم شهر رمضان المبارك، تتوجّه عروس صيف 2019 للاستفادة من تلك الفترة، والاعتناء ببشرتها تحضيرًا لعرسها عند انتهاء الشهر الفضيل . ولكي تدّخري المال، ننصحكِ بالقيام بـ ماسكات للبشرة في المنزل، فتعدّ هذه فكرة مثالية لعدم التنقّل في أشعة الشمس خلال فترة الصيام، والإحساس بالإرهاق . إليكِ ماسكات البشرة الأفضل لكِ:

الخيار

يتيمز باحتواء تركيبته على 90% من المياه التي تساعد على ترطيب البشرة وزيادة حيويتها؛ لذلك يُنصح كثيرًا باستخدامه خاصة أيام شهر رمضان الفضيل.

طريقة تحضير ماسك الخيار

في البداية قومي بتقشير الخيار، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي لتحصلي على هريس.

بعدها أضيفي له القليل من زيت الزيتون والزبادي حتى تحصلي على خليط.

وزعي المزيج على وجهكِ، واتركيه 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر

العسل والزيتون

أما زيت الزيتون فيحتوي على فوائد عديدة للبشرة والوجه؛ نظرًا لغناه بمواد مضادة للأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على رطوبة البشرة.

طريقة تحضير ماسك العسل والزيتون

اخلطي 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من زيت زيتون، ثم طبقي الماسك على وجهكِ واتركيه مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

الموز والأفوكادو

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يساعدكِ الموز في ترطيب البشرة، مما يحسن من ملمسها وبالتالي جعلها أكثر نعومة كبشرة الأطفال، بينما يلعب الأفوكادو دورًا كبيرًا في تفتيح وتنظيف البشرة.

طريقة استخدام ماسك

لا تختلف مُطلقًا هذه الوصفة عما سبقوها في طريقة التحضير، حيث تعتمد على هرس حبة موز وإضافة الأفوكادو لها بعد لك.

عقب الانتهاء من الخطوة السابقة يتم تطبيق الماسك على الوجه، ليترك مدة تصل إلى 20 دقيقة.

الشاي الأخضر والعسل

يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ب المسؤولين عن تحسين صحة وجمال الجسم والبشرة.

طريقة تحضير ماسك الشاي والعسل

افرغي محتويات كيس شاي أخضر مع كمية مناسبة من العسل، ثم ضعي الماسك على وجهك واتركيه مدة لا تقل عن 30 دقيقة.

كرري الوصفة 3 مرات إسبوعيًا لتحصلين على نتائج ملموسة.

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