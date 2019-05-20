س وج.. كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الحلق من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب الضيق وعدم القدرة على تناول الطعام ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق وفقا لما ذكره mayoclinic س:ما هى أسباب جفاف الحلق؟ س:ما هى أسباب جفاف الحلق؟

الجفاف ج: 1: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب جفافا شديدا فى الحلق، ومنها أدوية الاكتئاب وضغط الدم والقلق . 2:التقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بجفاف الحلق. 3:علاجات السرطان تسبب جفاف الحلق. 4:الإصابة بتلف فى الاعصاب. 5:التدخين وتناول المشروبات الكحولية يزيد من جفاف الحلق. س: ما هى أعراض جفاف الحلق؟ س: ما هى أعراض جفاف الحلق؟ ج: 1:جفاف الفم ولزوجة لعابه 2:وجود لعاب سميك ولزج. Advertisements 3:رائحة كريهة فى الفم. 4:صعوبة فى المضغ والكلام والبلع. 5:جفاف وألم شديد فى الحنجرة وبحة الصوت. 6: جفاف اللسان. 7:تغيير فى المذاق. 8: صعوبة تركيب الأسنان الصناعية. س: ما هو علاج جفاف الحلق؟ س: ما هو علاج جفاف الحلق؟

جفاف الحلق ج: 1:تغيير الأدوية التى تسبب جفاف الحلق. 2:الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية. 3:تجنب المشروبات الكحولية والتدخين.

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