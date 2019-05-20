شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. شيش برك والأوزى وأنواع الكبه أشهر أكلات رمضان فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.







كبه سوريه

الإفطار من سوريا

الكبه بأنواعها المقلية واللبنة

تتصدر الكبب بأنواعها قائمة المأكولات الرمضانية، "الكبة المشوية واللبنية، وكبة البطاطا، والكبة بالصينية والمقلية" وغيرها، حيث يعتبر المطبخ الحلبي الأكثر تفنناً في تحضير الكبة، وهى عبارة عن برغل ولحم مفروم محشو أيضا لحم مفروم مع البصل.



الاوزى

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الأوزى

تحل وجبة الأوزي على مائدة الصائمين فى سوريا ، وهي عبارة عن رقائق من العجين، يتم حشوها بالأرز المطبوخ مع البازلاء، وقطع اللحم، وتشوى في الفرن، وفي حال لم يسعفهم الوقت لإعدادها، يحرص الصائمون في رمضان على شرائها من المطابخ الشعبية التي تشتهر بتحضيره.



شيش برك

شيش برك باللحمة

شيش برك باللحمة المفروم والعجين اكلة من الذ اكلات العجين واللبن ، و هي اكلة شامية تختلف طريقة تحضيرها بين لبنان وسوريا و الأردن وفلسطين ، وتشتهر سوريا بتقديمها على مائدة رمضان وهى عبارة عن كرات من العجين تخشى باللحم المفروم وتطهى فى اللبن.