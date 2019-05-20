شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة سيرا أقل عرضة للسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يمشون بانتظام أو يذهبون إلى المدرسة أقل عرضة لفرط الوزن أو السمنة من أولئك الذين يسافرون بالسيارة أو وسائل النقل العام، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

واستنادًا إلى نتائج أكثر من 2000 من تلاميذ المدارس الابتدائية في جميع أنحاء لندن، وجد الباحثون أن المشي أو ركوب الدراجات إلى المدرسة يعد مؤشراً قوياً على مستويات السمنة ، وهي نتيجة كانت متسقة عبر الأحياء والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية.

وهذه الدراسة التي قادها باحثون من جامعة كامبريدج ، هي الأولى لتقييم تأثير النشاط البدني على زيادة الوزن والسمنة في مرحلة الطفولة لأطفال المدارس الابتدائية من خلال الربط بين النشاط البدني خارج المناهج الدراسية.

وبدلاً من استخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) كمقياس للسمنة ، قام الباحثون بقياس الدهون في الجسم وكتلة العضلات وتقييم مدى ارتباطها بمستويات النشاط البدني.

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ووقال الدكتور "لاندر بوش" مرشح في قسم كامبريدج للجغرافيا ، ومؤلف الدراسة الأول: "لا يزال مؤشر كتلة الجسم وسيلة معيبة لقياس المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة."

ولتكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات لأكثر من 2000 طفل، وشارك ما يقرب من نصف الأطفال في الرياضة كل يوم، وتم بحث النشاط إلى المدرسة، مثل الوصول سيراً على الأقدام ، أو مع الدراجة الكبيرة أو الدراجة الصغيرة.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين ينتقلون بنشاط إلى المدرسة يعانون من انخفاض نسبة الدهون في الجسم ، وبالتالي كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة.

وعند النظر إلى كتلة الدهون وكتلة العضلات بشكل منفصل ، كان الأطفال الذين يمارسون الرياضة كل يوم أكثر نموًا ملحوظًا في العضلات ، في حين لم تختلف كتلة الدهون لديهم بشكل كبير.

وأضاف الباحثون أنه يجب فهم العلاقة بين مستويات السمنة وأنواع مختلفة من النشاط البدني من أجل وضع تدابير سياسة مستنيرة يمكن أن تسهم في عكس وباء السمنة لدى الأطفال.