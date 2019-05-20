ما هي مخاطر السردين للحامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - تعتبر المأكولات البحرية من أكثر الأطعمة الآمنة للإنسان لأن يد البشر لم تمتد غليها بمعالجات هرمونية مثلاً، ولذلك فجيب أن نحرص على تناولها بمعدل مرة كل أسبوع، ومنها السردين وهو نوع من الأسماك الصغيرة الحجم والشهية الطعم، ولكن هل هناك محاذير لتناولها بالنسبة للحامل؟ هذا ما نصح به وما حذر منهاختصاصي التغذية الدكتور مازن سنمار نصائح وتحذيرات للحامل تعيش الأسماك في المياه التي تحتوي على نسبة من الزئبق والذي قد يسبب التسمم العصبي.

يجب أن يكون تناول الحامل للأسماك بكميات محدودة.

السردين من أقل المأكولات البحرية احتواء على الزئبق ولكن هذا لا ينفي عدم وجوده.

يجب تناوله بحرص.

يحتوي السردين الذي يفضل أن يقدم مشوياً للحامل على عناصر غذائية هامة حيث يوصى بأن تحصل الحامل على 100 غرام منه أسبوعياً لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية الهامة لصحة الحامل والجنين.

يصنف ضمن الأسماك الزيتية، التي تحتوي على أوميغا 3 المفيدة لصحة البشرة والشعر والجسم عموماً.

أما للجنين فهو يساعد في نمو دماغ الجنين.

يجب ألا تتناول الحامل السردين مملحاً على شكل فسيخ وكذلك يفضل عدم قليه لفقده الأحماض الدهنية النافعة في زيت القلي.

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