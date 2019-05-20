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يحتاج الجسم خلال شهر رمضان إلى المياه والمشروبات، ويشتهر هذا الشهر بتنوع العصائر وتعددها، فلا نستطيع الاستغناء عن تناول المشروبات الرمضانية، مثل السوبيا وقمر الدين وغيرهما، التي تمد الجسم بالطاقة وتحميه من الجفاف، ومن هذا المنطلق، حرصنا على عرض السعرات الحرارية للمشروبات الرمضانية؛ حتى تستطيعي التحكم في الجسم من دون زيادة.
مشروب قمر الدين يحتوي على 280 سعرة حرارية
مشروب قمر الدين
ينصح بتناول قمر الدين قبل الأكل؛ لتسهيل عمل الأمعاء وعلاج الإسهال وسوء الهضم، فكل كوب من مشروب قمر الدين يحتوي على 280 سعرة حرارية.
مشروب التمر الهندي
يحتوي التمر الهندي على 200 سعرة حرارية في الكوب الواحد، وترتفع السعرات مع إضافة المزيد من السكر.
مشروب العرقسوس
العرقسوس يساعد على تخفيف التهاب الحلق وعلاج السعال.. يحتوي على 180 سعرة حرارية.. وعلى مرضى ضغط الدم تجنبه؛ لتسببه بارتفاع ضغط الدم.
مشروب الكركديه
يساعد مشروب الكركديه البارد على إعطاء الجسم تأثيرًا مبرّدًا ومنعشًا، ويحتوي كوب عصير الكركديه الواحد على 50 سعرًا حراريًا.
مشروب الخروب
الخروب يحتوي على مركبات تساعد على ضبط مستوى سكر الدم.. وكوب الخروب يحتوي على 80 سعرة حرارية.
مشرب الجلاب أو ما يسمى بمشروب الزبيب
اشتهر مشروب الجلاب في عدد كبير من الدول العربية، وتحديدًا في لبنان. وهو يحتوي على 200 سعرة حرارية، ومع إضافة المكسرات يرتفع إلى 333 سعرة حرارية.
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