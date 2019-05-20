شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات أزمة «هواوي» و«جوجل» بسبب إلغاء ترخيص «أندرويد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت شركة هواوي الصينية، إنها ستواصل توفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من «هواوي» و«هونر»، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم.

وأضافت الشركة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، ردا على قرار محو إصدار ترخيص «Android» الخاص بها من قِبل شركة «Google» استجابة لمطالب الحكومة الأمريكية: «ساهمنا في نمو (Android) على مستوى العالم، بصفتنا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لنظام (Android)، وعملنا عن كثب مع النظام الأساسي المفتوح المصدر لتطوير نظام بيئي استفاد منه المستخدمون والصناعة، وشهدت مبيعات هواتف (Android) التي تعمل بها الشركة مؤخرًا نموا بأرقام مضاعفة، بينما كان كل بائعي الهواتف الذكية الآخرين يتقلصون أو راكدين».

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وتابعت: «ستواصل Huawei تقديم تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من Huawei و Honor، والتي تغطي تلك التي تم بيعها والتي لا تزال في المخازن على مستوى العالم»، مشددة على استمرارها في تقديم بناء نظام بيئي آمن ومستدام، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم.

وأكدت الشركة أنها تقوم بالتحضير لاحتمال فقدان إمكانية الوصول إلى البرامج من شركات أمريكية، مثل «Google» و«Microsoft»، وتقوم بتطوير نظام تشغيل داخلي بديل لنظام «Android».

من جانبها، أكدت «Google» بالفعل أن مالكي هواتف «Huawei» سيحتفظون بوصولهم إلى متجر Play وسيستمرون في القدرة على تحديث تطبيقاتهم.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار إضافة «هواوي» إلى قائمة الشركات المحظور على الحكومة والشركات الأمريكية التعامل معها، لكونها تشكل خطرًا على أمنها القومي.