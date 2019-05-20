اكتشف معدل ضغط الدم المناسب لكل مرحلة عُمرية

متابعة ضغط الدم من الأمور الهامة في جميع المراحل العمرية، لأنها تؤشر على حالته الصحية ومدى قابليته للإصابة ببعض الأعراض الخطيرة التي قد تودي بحياته، لذلك يجب على كل شخص معرفة معدل ضغط الدم الطبيعي حسب فئته العمرية.

ويقصد بضغط الدم مقياس قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية، التي تعمل بتناسق مع القلب، بهدف توصيل الدم إلى سائر أنحاء الجسم.

وفيما يلي، استعراض لمعدلات ضغط الدم الطبيعي، الذي يقاس بوحدة "مليمتر زئبق"، حسب العمر:

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من 18 إلى 19 سنة: يكون المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 117/77. الحد الأدنى لقراءة ضغط الدم في هذا العمر هو 105/73، والحد الأقصى هو 120/81.

من 20 إلى 24 سنة: المعدل الطبيعي 120/79. الحد الأدنى 108/75 والحد الأقصى 132/83.

من 25 إلى 29 سنة: المعدل الطبيعي 121/80. الحد الأدنى 109/76 والحد الأقصى 133/84.

من 30 إلى 34 سنة: المعدل الطبيعي 122/81. الحد الأدنى 110/77 والحد الأقصى 134/85.

من 35 إلى 39 سنة: المعدل الطبيعي 123/82. الحد الأدنى 111/78 والحد الأقصى 135/86.

من 40 إلى 44 سنة: المعدل الطبيعي 125/83. الحد الأدنى 112/79 والحد الأقصى 137/87.

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من 45 إلى 49 سنة: المعدل الطبيعي 127/84. الحد الأدنى 115/80 والحد الأقصى 139/88.

من 50 إلى 54 سنة: المعدل الطبيعي 129/85. الحد الأدنى 116/81 والحد الأقصى 142/89.

من 55 إلى 59 سنة: المعدل الطبيعي 131/86. الحد الأدنى 118/82 والحد الأقصى 144/90.

من 60 إلى 64 سنة: المعدل الطبيعي 134/87. الحد الأدنى 121/83 والحد الأقصى 147/91.

يشار إلى أن هناك بعض العوامل التي تلعب دورا في قراءات ضغط الدم الطبيعية، منها نوع الجنس، والتقدم بالعمر، والعوامل الوراثية.

وللحفاظ على معدل طبيعي لضغط الدم، فإن هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن للإنسان القيام بها، مثل تناول نظام غذائي متوازن، والتقليل من تناول الملح، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين.

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