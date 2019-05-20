تقشير الوجه لبشرة نقية خلال شهر رمضان

خلال شهر رمضان، تحتاج البشرة للعناية واستعمال عدد من الماسكات. تقشير الوجه لبشرة نقية في الشهر الفضيل من أساسيات العناية بالبشرة ، فتعرفي الى اهمية الفراولة التي تلعب دوراً في تقشيرها وإنتاج خلايا جلديّة جديدة ونضرة.

استعيني بهذه الوصفات التي تحتوي في مكوّناتها على الفراولة لـ تقشير الوجه لبشرة نقية في الشهر الفضيل .

أساسيات العناية بالبشرة

الفراولة والشوفان

المكوّنات:

3 حبّات من الفراولة.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من عصير اللّيمون.

تهرس الفراولة، ثمّ تمزج مع الشوفان وعصير اللّيمون. يوزع المزيج علىالبشرة ويترك لـ 35 دقيقة.

تفرك البشرة بحركات دائربّة لإزالة القناع ومن ثمّ تشطف بالماء البارد.

الفراولة وماء الورد

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المكوّنات:

- 5 حبّات من الفراولة.

- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

- ملعقة كبيرة من اللّيمون.

تهرس الفراولة، ثمّ تمزج مع ماء الورد واللّيمون. يوزّع المزيج على بشرة نظيفة لمدّة لا تقلّ عن 25 دقيقة.

تفرك البشرة بحركات دائريّة ومن ثمّ تشطف بالماء البارد.

الفراولة والعسل

المكوّنات:

-3 حبّات كبيرة من الفراولة.

- ملعقة من العسل.

تمزج الفراولة المهروسة مع العسل، ثمّ يوزّع المزيج على بشرة نظيفة، ثمّ يفرك لـ 7 دقائق. تترك بقايا القناع لـ 20 دقيقة أخرى قبل الغسل بالماء الدافىء.

ينصح باللّجوء لأيّ من الوصفات السابقة مرّتين أسبوعيّاً فقط لـ تقشير الوجه لبشرة نقية في الشهر الفضيل .

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