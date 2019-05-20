شكرا لقرائتكم خبر عن ادخلى الـ 40 برجلك اليمين..أجمل وأهم فترات الحياة حلاوة وشياكة في 7 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر تتعرض المرأة للعديد من التغيرات التى تؤثر على صحتها وجمالها، مما يعرضها للاكتئاب والتوتر، ويعتبر سن الأربعين مرحلة جديدة فى حياتها وتتعرض فيها لتغيرات عديدة.

ولكن ذكر موقع stylecraze العديد من النصائح التى تجدد النشاط وتحافظ على جمال البشرة ونضارتها وهى:

1:تجنب تناول الأطعمة الدسمة والدهنية، نظرا لتأثيرها على صحة البشرة واستبدالها بالخضروات والفواكه حيث أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة البشرة والصحة عموما.



جمال البشرة

2:الاهتمام بتناول المكملات الغذائية مثل فيتامين سى وهـ ، وهى من الفيتامينات التى تساعد على الحد من ظهور التجاعيد والهالات السوداء.

3:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فهى من أفضل الطرق التى تعزز صحة الجسم وتساعد على نضارة البشرة والنشاط والحيوية.

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4: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالسوائل والعصائر الطبيعية.



البشرة

5:الاهتمام بالماسكات الطبيعية وخصوصا العسل والليمون، وهى من الوصفات التى تعمل على التخلص من الجلد الميت .

6:الإكثار من شرب المياه.

7:الاهتمام بوضع كريم الليل والنهار .

8:وضع كريم واقى للشمس قبل الخروج من المنزل.