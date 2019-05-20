شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من معجون الأسنان بالفحم: يحتوى على مادة مُسرطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن مجموعة من أطباء الأسنان الدوليين حذروا من استخدام معجون الأسنان بالفحم، يمكن أن يضر الأسنان ويعزز ظهور التجاويف، لذلك يرفضون التقديم لتبييض الأسنان الذى يستخدم فيه هذا النوع من المعجون.

ونشروا الأطباء مقالات فى " British Dental Journal" يحذرون فيه من معجون الأسنان بالفحم، وقال البروفيسور بكلية طب الأسنان بجامعة مانشستر فى المملكة المتحدة وأحد المؤلفين المشاركين للدراسة جوزيف جرين وول كوهين "إن الأدلة التى تشير إلى أى فائدة محتملة لمعجون الأسنان بالفحم ضعيفة للغاية، ولكن على العكس من ذلك".

وأضاف "هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من معاجين الأسنان ومساحيق الأسنان ، وغالبًا ما تنص العبوة على أن هذه المنتجات "طبيعية" أو "عضوية" أو أن لها خصائص "مضادة للجراثيم" أو "مضادة للفطريات".

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وأضاف الباحث جون بروكس، فى كلية طب الأسنان بجامعة ماريلاند "لا يوجد دليل علمى على أن هذه المنتجات قادرة على إزالة السموم من الفم أو تقديم أنشطة مضادة للميكروبات (مضادة للجراثيم أو مضاد للفطريات أو مضادة للفيروسات) أو تعيد تركيب هيكل الأسنان".

وأكد الخبراء بعد تحليل آثار معجون الأسنان بالفحم، أنه يؤدى إلى تآكل الطبقة الخارجية من المينا فى الأسنان وهو ما يعرض الأنسجة الداخلية لزيادة خطر التآكل.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أن ثلث العلامات التجارية الخمسين لمعجوم الأسنان بالفحم، تحتوى على مادة السيليكا البلورية، وهى مادة مسرطنة.