شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "المحافظون" يواصلون معركتهم ضد الإجهاض..4 ولايات أمريكية تحظره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل ولايات الجنوب الأمريكية التى يهيمن المحافظون على مجالسها، حربها ضد الإجهاض فى تحدٍ لليبراليين، حيث حلت ولاية ألاباما كواحدة من الولايات التى تسن تشريعات صارمة مناهضة للإجهاض فى جميع مراحل الحمل. ويستعرض التقرير التالى تفاصيل المعركة: سنّت ولاية ألاباما تشريعا يحظر الإجهاض فى جميع مراحل الحمل ويعاقب الأطباء المتورطين بالسجن 99 عاما يمنح التشريع استثناءات تتعلق بالصحة لكنه لا يعفى ضحايا الاغتصاب وسفاح المحارم Advertisements سبقتها ولاية جورجيا بحظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين كما سنت ولايات ألاباما وجورجيا سنّت ونورث داكوتا وأيوا تشريعات مشابهة التشريعات تتحدى قرار "رو ويد" الذى قضت المحكمة العليا بمقتضاه بأحقية النساء فى الإجهاض التشريعات تتفق مع سياسات الرئيس ترامب المناهضة للإجهاض

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