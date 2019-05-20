شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى التهاب الجيوب الأنفية ..10 أطعمة ومشروبات ممنوع الاقتراب منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الأنف تؤرق حياة الكثيرين المصابين بها، يعانون من انسداد أو سيلان في الأنف أو صداع أو ضغط في الجيوب الأنفية كل يوم، يلجأون إلى استخدام الكثير من الأدوية والبخاخات التى قد يكون لها آثار جانبية على المدى البعيد ، ويكون البديل لذلك هو العودة إلى الطبيعة لتخفيف أعراض الالتهاب الذى هو السبب الخفى لمشاكل الجيوب الأنفية المزمنة وحساسية الأنف،حسبما ذكر موقع" .pacificcollege.edu"

فوائد الأطعمة الغنية بمضادات الالتهاب لعلاج حساسية الأنف

يمكن للنظام الغذائي أن يساعد فى تقليل الالتهابات وتعزيز مناعتك للبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية ،كما أن هناك أطعمة يمكن أن تسد الممرات الأنفية وتضيق التنفس، لذلك يجب أن يكون الطعام الذي تضعه في جسمك يتناسب مع احتياجاتك لمساعدتك على الشعور بأنك أفضل .

أطعمه تجنبها إذا كنت تعانى من التهاب الجيوب الانفية وحساسية الأنف

-الأطعمه الغنيه بالسكر المعالج "الفركتوز أو السكروز "والموجود في الحلويات والمعجنات

-الشوكولاتة

- المشروبات الغازية

-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مثل البيتزا والجبن

-منتجات اللحوم المصنعه

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-المكرونة

-منتجات الألبان كاملة الدسم

-الوجبات السريعه

-صلصة الصويا

-اللحوم المشوية.

-أحماض أوميجا 6 الدهنية الزائدة