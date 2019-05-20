صحة ورشاقة

السمنة تعرضك لمشاكل في السمع والقلب وزيادة فرص السكتة الدماغية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  السمنة مرض يهدد صحة الإنسان وتحدث زيادة الوزن بشكل عام عن طريق الإفراط في تناول الطعام المصحوب بقلة الحركة، فإذا كنت تستهلك كميات كبيرة

من الدهون والسكريات، ولكن مجهودك قليل أو لا تمارس ، فيقوم الجسم بتخزين الكثيرمن الطاقة الزائدة على شكل دهون، وقد أشار تقريرنشره موقع " healthyhearing" إلي أن السمنة تثر علي السمع 

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هل السمنه تؤثر على السمع

الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثرعرضة للإصابة بفقدان السمع نظرا للظروف الصحية التي يمكن أن تلحق الضرر بتلك الحاسه الهامة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر.

الأذن الداخلية هي نظام معقد من الأنابيب شبه الدائرية المليئة بنهايات السوائل والعصبية. أحد مكونات النظام السمعي هي خلايا الشعر، المسؤولة عن اكتشاف الصوت وترجمته إلى إشارات كهربائية ونقله إلى الدماغ للتفسير.

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الوزن الزائد يؤثر على تدفق الدم إلى الأذن
ما_هو_علاج_ضعف_السمع

تشير الدراسات إلى أن تدفق الدم الصحي والأكسجين يسهمان في صحة خلايا الشعر هذه، و بما أن السمنة تجهد جدران الشعيرات الدموية، فإنها تكافح لنقل الأكسجين إلى خلايا الشعر بكفاءة وبمجرد تلف تلك الخلايا فلا يمكن تجديدها وفقدان السمع دائم.

و الوزن الزائد يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ، فقد تؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فإن ارتفاع ضغط الدم يزيد أيضًا من خطر الإصابة بفقدان السمع، بالإضافة إلى التسبب فى الإصابة بطنين الأذن أو طنينًا في الأذنين.

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بمرض السكرهم أيضا معرضين  للإصابة بفقدان السمع بأكثرمن ضعف أولئك الذين لا يعانون من هذا المرض ،والمفاجأة أن النوع الثاني من السكري والسمنة مرتبطان بشدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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