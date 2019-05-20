شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مصريون يحصدون جوائز في «إنتل 2019» بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز عدد من الطلاب المصريين بجوائز في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019، والذي أقيم في فينكس بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. ويُعَد المعرض بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد على 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار. ويشمل المعرض عرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على ملايين الدولارات المتمثلة في المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، الإثنين، تتيح المسابقة الفرصة لمقابلة علماء من كل أنحاء العالم وحائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

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ويمثل الطلاب المصريون الفائزون في معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر في المسابقة الدولية بخمسة فرق من الطلاب والطالبات، الذين حازت مشاريعهم على المراكز الخمسة الأولى في الفئات العلمية التالية: علم المواد، علوم الأرض والبيئة، أنظمة البرمجيات، الهندسة البيئية، الكيمياء الحيوية. كما شاركت سبعة مشاريع أخرى تمثل محافظات القاهرة والجيزة والوجه القبلي. وفاز مشروع «صفر نقطة مهدرة» لعبدالرحمن محمد حنفي وسلمى فوزي لطيف، طلاب مدارس «STEM» بالإسكندرية، بالمركز الثاني في الجوائز الكبرى، فئة الهندسة البيئية. وحصل مشروع «تحسين التكنولوجيا الحيوية للطحالب» لروماني أشرف تامر الطالب بالمدرسة الفنية الصناعية المتقدمة ببورسعيد على المركز الرابع في الجوائز الكبرى، فئة الكيمياء الحيوية. وفي فئة الجوائز الخاصة، حصل كلا من فارس علاء فتحي وجنة الله عاطف خضر من مدارس «STEM» بالإسكندرية على جائزة مقدمة من شركة يونايتد تكنولوجيز بقيمة 3000 دولار لكل طالب مقدمة في شكل أسهم في شركة «UTC»، وذلك عن مشروع «غشاء جديد لتطبيقات تضميد الجروح».

وفاز الطالب سعد مخال منقاريوس من مدرسة أسيوط للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الثانوية بجائزة مقدمة من شركة أوراكل بقيمة 5000 دولار للتميز في فئة برامج النظم، وذلك عن مشروع «نحو التعليم». جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر 2019 قد أقيم في الفترة من 16-18 مارس 2019، وغطى محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وذلك بعد تصفيات لثمانية معارض محلية على مستوى الجمهورية وهم: الإسكندرية، مرسي مطروح، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، البحيرة، كفر الشيخ. شارك في المعرض 5100 طالبًا وطالبة، بإجمالي عدد 3400 مشروعًا، وتأهل 228 طالبًا وطالبة، بإجمالي 157 مشروعًا من معارض المحافظات وذلك بنهاية فعاليات المعرض النهائي بمكتبة الإسكندرية.

يشار إلى أن القنصلية الأمريكية قدمت الدعم اللازم لتمويل رحلة الطلبة الفائزين إلى المعرض الدولي، كما قدمت مؤسسة مصر الخير الدعم الخاص بتدريب الطلبة أكاديميًا وتجهيز مشروعاتهم قبل السفر إلى المسابقة الدولية.