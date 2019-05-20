شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من الإكتئاب في الإجازة..التخطيط للمستقبل هيخلصك منه وخطط لسفرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عند أخذ إجازة طويلة من العمل ومن الضغوط المحيطة بك، والرجوع مجددا لحياتك اليومية نشعر بالراحة بعض الشيء، أويحدث العكس للرجوع للحياة الروتينية، ولكن هل تعلم أن بعض الأشخاص يعانون من إكتئاب يدعي "اكتئاب الإجازة"..نعم هؤلاء الأشخاص لا يرغبون في الجلوس بالمنزل، ولا يرغبون في ممارسة الذهاب والسفرعندما يأخذون إجازة بل كل ما يرغبون به هو العمل أو المذاكرة.

ويشعر هؤلاء الأشخاص بالصدمة والحزن والقلق، من القيام بأي نشاط غيرالعمل، وهناك العديد من الأعراض والأسباب التي يقدمها الموقع " .tourradar"، ومنها:

-يشعر هؤلاء الأشخاص بالضغط العصبي عند القيام بأي فعل.

-الإجهاد يعد من أبرز الأمور التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب الإجازة.

-هناك سبب رئيسي للإصابة باكتئاب الإجازة وهو بناء توقعات غير واقعية للإجازة، أي رسم خطط غير حقيقة لطريقة اتمام الإجازة .

-المرور بالضغط العصبي الذي يصاحبه للمشاكل المادية يكون من أبرز الأسباب.

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-عدم القدرة أو عدم الرغبة في الخروج مع الأهل والأصدقاء والميل للانعزال تعد من أشهر الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

-يزداد شعور الشخص المصاب باكتئاب الإجازة بالصداع والقلق والتوتروحدوث اضطرابات في النوم والضيق والحزن.

وللتخلص أو القضاء علي اكتئاب الإجازة عليك القيام بهذه النصائح الهامة، وأهمها:

-عليك وضع خطة جيدة ومثيرة لقضاء الإجازة المقبلة، من ناحية السفر والخروجات، وماذا ترغب في شرائه.

-التعامل مع الأشخاص الإيجابيين يعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص الإصابة والتعرض باكتئاب الإجازة.