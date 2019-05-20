شكرا لقرائتكم خبر عن هل الغذاء له علاقة بتنظيم نسبة الضغط بالدم؟..نعم أعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاتل الصامت، هذا ما يطلق علي مرض ارتفاع ضغط الدم، وهذا المرض يطلق عليه القاتل الصامت لأنه يتسبب في الموت المفاجئ في حالة عدم السيطرة عليه، وتنظيم نسبته، ونجد أن العديد من الدراسات الطبية الحديثة أثبتت علاقة نوعية الطعام المتناول بارتفاع أو انخفاض نسبة ضغط الدم.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، وينصح بتناولها للأشخاص المصابين به، وذلك وفقا لموقع " onlymyhealth".

-طبق السلطة الخضراء..

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تنظيم ضغط الدم، والتي تعمل علي الوقاية والحد من ارتفاع نسبته، ولذا علي مريض الضغط المرتفع تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا

-البطيخ..

يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والألياف أيضا وهذا يجعله من الفواكه الهامة لعلاج ضغط الدم المرتفع.

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- الكيوي..

يحتوي علي فيتامين "سي"، ومضادات الأكسدة، جميعها عناصر تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع ضغط الدم، وظبط قياسه للمعدل الطبيعي

-الخيار..

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وهذا يجعله يتربع علي عرش الأطعمة المثالية في تنظيم نسبة الضغط بالدم.

وقدم التقرير بعض النصائح التي تساهم في تنظيم نسبة الضغطوالحد من ارتفاعه وهي ومنها:

-هناك علاقة قوية بين الحالة النفسية المتوترة والتي تعاني من الضغوط النفسية، وارتفاع نسبة ضغط الدم.

-إذا كنت مدخن فالأفضل هو تجنب هذا الأمر والإقلاع عن التدخين.