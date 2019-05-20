شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غير ضارة هتسببلك الأرق .. منها النوم مبكرا ومراقبة الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تسهم بعض العادات التي يعتقد البعض أنها ستجعل النوم أفضل، في التسبب بالأرق، حتى وإن لم تكن مضرة بالنسبة لك، ووفقا لتقرير موقع "mybeautifuladventures " هذه العادات قد لا تكون ضارة إلا أنها قد تتسبب فى حدوث الأرق.

الأرق

تغير جدول نومك في عطلات نهاية الأسبوع

تغير نمط نومك حتى خلال أيام العطلات يؤثر على باقى فترات نومك خلال باقى الأسبوع ، حيث إنك تجبر جسمك فعليًا على التبديل بين منطقتين زمنيتين مختلفتين كل أسبوع.

الذهاب للنوم مبكرا

العديد من الأشخاص الذين يعانون من الأرق ينامون في وقت مبكر اعتقادا أن ذلك سوف يساعدهم على النوم بشكل أسرع. ومع ذلك ، ولكن على الصعيد الأخر فإن البقاء مستيقظًا في وقت لاحق يشير إلى جسمك بأنك بحاجة إلى مزيد من النوم ، مما قد يساعد على الانجراف بسرعة أكبر. يشير أطباء النوم الذين يستخدمون العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لعلاج الأرق إلى أن تقييد وقتك في السرير يرسل رسالة إلى جسمك مفادها أنك نشط حاليًا، وأنك ستحتاج إلى مزيد من النوم عند الذهاب إلى السرير.

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تأخير النوم فى العطلات

تحفيز التفكير فى منتصف الليل

إذا كنت مستلقياً على الفراش وتشغل تفكيرك كثيرا ، فمن الأفضل الخروج من السرير لإجبار نفسك على النوم، من الضروري الابتعاد عن أي شيء يثير التحفيز قبل النوم مثل تصفح البريد الإلكتروني أو القراءة.



مراقبة الوقت

تراقب الساعة باستمرار

إذا لم تتمكن من النوم ، فإن مشاهدة عقارب الساعة يمكن أن تزيد الأمور سوءًا وتجعلك تشعر بقلق أكبر، لإن حساب عدد الساعات التي تركتها قبل الاستيقاظ لن يؤدي إلا إلى رفع هرمونات التوتر لديك وتجعلك تشعر بمزيد من اليقظة مما يؤدي إلى عدم القدرة على النوم.