شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حالات الإصابة بحمى الضنك فى ثلاث مناطق بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت وزارة الصحة فى تنزانيا أنه تم تشخيص حوالى 1222 شخصا مصابا بحمى الضنك فى مناطق دار السلام ودودوما وسينجيدا وهو ارتفاع حاد في عدد المصابين حيث سجلت 304 حالة إصابة فقط في ابرايل الماضى أدت إلي وفاة اثنين من المصابين .

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حمي الضنك

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) الكينية على الإنترنت، أن هذا العام يمثل أسوأ تفش للمرض مقارنة بعام 2014، عندما تم تشخيص أكثر من 400 حالة مصابة بالمرض فى دار السلام، فيما تسعى تنزانيا لاحتواء تفشى المرض الذى ينقله البعوض.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمى الضنك تصيب حوالى 390 مليون شخص فى أنحاء العالم كل عام.