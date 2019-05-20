شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: خلايا "بيتا" المنتجة للأنسولين قد تغير وظائفها فى مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون فى كلية الطب جامعة"واشنطن"، أن خلايا "بيتا" المنتجة للأنسولين يمكنها تغيير وظيفتها فى مرض السكر، ووجدوا أن نظام مراسلة الحمض النووى الريبى الذى يخبر البروتينات كيف تتصرف فى الخلايا يعمل بشكل مختلف فى مرض السكر.

وقال البروفيسور لورنا هاريز، أحد المشاركين فى الدراسة " اكتشف باحثون أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الأول ، لا يزالون يحتفظون ببعض الخلايا المنتجة للأنسولين، ولكن البيئة التى ينتجها السكرى يمكن أن تكون سامة لهذه الخلايا المتبقية، ويمكن أن تؤدى دراستنا إلى تغييرات جديدة لحماية هذه الخلايا، والتى يمكن أن تساعد الناس فى الحفاظ على بعض القدرة على صنع الأنسولين الخاص بهم".

وقام الفريق البحثى بتحليل أنسجة البنكرياس بعد الوفاة من الأشخاص المصابين بداء السكر بنمطيه الأول والثانى، وتم اكتشاف أن لديهم خلايا "دلتا" أكثر مما ينبغى، مما يشير إلى أن مرض السكر قد يتسبب فى تحول بعض خليا "بيتا" إلى خلايا "دلتا".