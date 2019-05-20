شكرا لقرائتكم خبر عن النوبات القلبية أكثر شدة فى الصباح عن الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الباحثون من أن الأزمات القلبية التى تحدث غالبًا فى الصباح تميل إلى أن تكون أكثر حدة من التى تحدث أثناء الليل، وناقشت دراسة نشرت فى مجلة "علم المناعة"، كيف يؤثر وقت اليوم على شدة الإصابات، بدءًا من الحساسية إلى النوبات القلبية.



النوبات القلبية الليلية

وقال كريستوف شيرمان، كبير الباحثين فى الدراسة فى جامعة جنيف بسويسرا: "هذا أمر مثير للدهشة ويجب أن يكون ذا صلة بالتطبيقات السريرية"، ووفقا للباحثين ففى كل من البشر والفئران تتذبذب أعداد خلايا الدم البيضاء أيضًا بطريقة يومية، مما يثير مسألة ما إذا كان من الممكن يومًا ما تحسين الاستجابة المناعية من خلال التوعية واستخدام الساعة اليومية.



النوبات القلبية

وبالنسبة للدراسة، اهتم الباحثون بدراسات منفصلة قارنت بين إيقاعات وقت مناعة الخلايا فى الظروف العادية والالتهابات والمرض.. وقال شيرمان: "يعتبر التحقيق فى إيقاعات الساعة البيولوجية فى المناعة الفطرية والتكيفية أداة عظيمة لفهم التفاعل الفسيولوجى والتتابع المعتمد على الوقت للأحداث فى توليد استجابات مناعية".. وعلق شيرمان قائلاً: "يكمن التحدى فى كيفية توجيه فهمنا الآلى المتزايد لعلم المناعة اليومى إلى علاجات مصممة خصيصًا للمرضى البشر".