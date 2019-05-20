كيف تُساعد بعض الأغذية على تنظيم دورتكِ الشهرية في رمضان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال شهر رمضان، تشعر المرأة بالضعف الشديد والإرهاق جرّاء فقدانها بشكل طبيعي السوائل والدم من جسمها، وتصبح بحاجة إلى توازن جميع العناصر الغذائية في جسمها من خلال تناول أطعمة تُنظّم وتُخفّف من آلام الدورة الشهرية في رمضان بشكل أكبر.

فما هي تلك الأغذية؟

تُفسّر اختصاصية التغذية فوزية جراد سبب ربط التغذية بالحيض، لأنها من مسببات اضطراب الدورة الشهرية في رمضان، وذلك لفقدان الوزن، ونقص سكر الدم وسلوكيات الأكل غير الطبيعية والتمرينات والضغوط النفسية.

وبحسب نتائج إحدى الدراسات التي أُجريت على بعض النساء، فإن المشارِكات اللاتي يصُمنَ أكثر من 15 يومًا تكون فترة الحيض عندهنّ أكثر تأثرًا من المشاركات اللاتي يصمنَ أقل من 15 يومًا.

وبالنظر إلى تلك النتائج، هناك دلالة على أن اضطرابات الحيض في شهر رمضان تصل إلى ذروتها، وقد تؤدي دورات الحيض غير المنتظمة إلى حدوث داء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام والعقم، عدا عن بعض العوامل الأخرى المؤدية لعدم انتظامها مثل: التدخين وعدم ممارسة الرياضة والوجبات الغذائية العشوائية ومؤشر كتلة الجسم والضغط النفسي.

ووفق جراد، يؤدي الصيام إلى حدوث تغييرات كبيرة في أنماط التغذية الطبيعية والنوم والسلوكيات للأشخاص وبنسبة أكبر عند النساء.

أطعمة تعمل على تنظيم الدورة الشهرية

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وبالنظر إلى الدورة الشهرية عند المرأة، فإنها تلعب دورًا مهمًا في صحتها ومرضها، لذلك يبدو أن تقييم تأثير صيام رمضان عليها أمرٌ بالغ الأهمية، لذا، تقدّم جراد قائمة بالأطعمة التي تُحقّق لها التوازن وتعمل على ضبط الدورات الإنجابية لديها.

وأولى تلك النصائح التركيز على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (E) المتواجد في الكبد وصفار البيض والأفوكادو، والمكسرات، واللحم الأحمر، وسمك السلمون، والجمبري، والكيوي، والمانجو، والمشمش، والفلفل الأحمر، والبروكلي، والخردل الأخضر، والسبانخ.

إضافةً إلى ضرورة تناولها صبغة الكاروتين المتواجدة في البابايا والجزر والقرع والتي بدورها تساعد في تعجيل نزول الدورة الشهرية.

وأخيرًا، الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالزبادي والقرنبيط والبروكلي والسلمون، إلى جانب شرب ما يتراوح بين 8 و 10 أكواب من الماء يوميًا للحصول على جسم صحيّ.

وتنتهي جراد إلى التأكيد على ضرورة تجنّب المرأة للأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات الدورة الشهرية خلال شهر رمضان، ومحاولة اتباع نمط يومي يمنح جسمها راحة ونومًا جيدًا، بالإضافة إلى التغذية السليمة في الفطور والسحور، حتى يكون للصيام تأثيره الجيد على صحتها.