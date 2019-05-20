حقيقة صادمة.. هكذا يُشكل عصير الفاكهة خطرًا على صحتكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تتفاجئين إذا تم إخبارك أن عصائر الفاكهة تُشَكِّل خطرًا على صحتك وربما تؤدي لوفاتك بشكل مبكر، لكنها للأسف حقيقة أثبتها باحثون أمريكيون مؤخرًا بقولهم إنهم اكتشفوا أن الإكثار من المشروبات السكرية يزيد من خطر الوفاة بشكل مبكر لأي سبب.

والمفاجئ أيضًا في الدراسة هو أن الباحثين اكتشفوا أن عصائر الفواكه تحظى بنفس تأثير المشروبات المحلاة مثل الكولا وعصير الليمون فيما يتعلق بتسببها في زيادة خطر الوفاة بشكل مبكر، وإن طالبوا في الوقت نفسه بضرورة إجراء مزيد من الأبحاث.

وفي المقابل، وصف أحد الخبراء تلك الدراسة بـ"الهامة"، لكنه شدَّدَ على عدم وجود أي خطورة من وراء تناول كوب واحد بحجم 150 ملم من عصير الفاكهة بصورة يومية.

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وتوصل الباحثون لتلك النتائج عبر دراستهم، التي نُشِرَت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، بعد تحليلهم بيانات 13440 شخصًا، بعد تسجيل مقادير ما يتناولونه من مشروبات سكرية وعصائر فاكهة طبيعية بنسبة 100% وعدد مرات تناولهم المشروبات.

وقال الباحثون وهم من جامعتي ايموري بأتلانتا وكورنيل بنيويورك: "تُبَيِّن نتائج دراستنا أن كثرة استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك عصير الفاكهة، يرتبط بزيادة معدل الوفيات. واتضح أن المحتوي الغذائي لعصائر الفواكه الطبيعية بنسبة 100% والمشروبات الصناعية المحلاة بالسكر هو محتوي متشابه للغاية في واقع الأمر".