شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى ..كيف تحمى نفسك من الجفاف فى الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة لارتفاع درجات حرارة الطقس والصيام لعدد ساعات طويلة، يعانى بعض الصائمين من الشعور والإصابة بالجفاف، وهذا الأمر يزيد من الشعور بالهبوط والدوخة وعدم التركيز والعطش الزائد.

وفى هذا الفيديو سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التى تقلل من فرص إصابتك بالجفاف خلال شهر رمضان، وذلك وفقا لموقع "healthline".

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هناك بعض العلامات التى تشير إلى الإصابة بالجفاف: الدوخة والشعور بالهبوط وعدم التركيز والعطش

لذا يجب عليك:

-الإكثار من تناول الفواكه لأنها غنية بالألياف التى تحمى الجسم من الإصابة بالجفاف.

-تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا.

- 2 لتر من الماء يوميا تحميك من الجفاف.

-تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر تقلل فرص إصابتك بالجفاف.