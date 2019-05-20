شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاح هو الحل.. إزاى تحمى أطفالك من فيروس الحصبة المنتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصبة من الأمراض شديدة العدوى والتى يمكن أن تكون خطيرة على طفلك، وقد أعلنت منظمات الصحة حول العالم انتشار فيروس الحصبة هذا العام بشكل كبير فى أنحاء العالم، لذلك يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لطفلك خاصة قبل السفر لدولة أخرى.

وبحسب موقع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكى "cdc" يجب حماية طفلك من خلال التأكد من تحديثه لتطعيم الحصبة، بما في ذلك قبل السفر إلى الخارج.



الحصبة

ويحتاج الأطفال إلى جرعتين من لقاح الحصبة:

يمكنك حماية طفلك من الحصبة من خلال لقاح مركب يوفر الحماية ضد ثلاثة أمراض: الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، وقد ثبت أن لقاح MMR آمن وفعال للغاية.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يحصل الأطفال على جرعة واحدة في كل من الأعمار التالية:

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من 12 إلى 15 شهرًا حتى 6 سنوات.

من عمر 4 إلى 6 سنوات.

قبل أي سفر، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 شهرًا إلى جرعة واحدة من لقاح الحصبة.

يحتاج الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهرًا وما فوق إلى جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا على الأقل.



الحصبة

* يجب أن يحصل الأطفال الذين يحصلون على جرعة واحدة من لقاح MMR قبل بلوغهم السنة الأولى على جرعتين أخريين وفقًا للجدول الزمني الموصى به بشكل روتيني (جرعة واحدة في عمر 12 إلى 15 شهرًا وجرعة أخرى في عمر 4 إلى 6 سنوات أو بعد 28 يومًا على الأقل) .