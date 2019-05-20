متى تقررين الخروج من البيت وترك أطفالك وحدهم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 10:41 صباحاً - تعتقد الأمهات أن أطفالهن سوف يستطيعون اجتياز تجربة البقاء وحدهم في البيت بنجاح، ولكنهن لا يفكرن بأن هذا القرار يمكن اتخاذه بسهولة بل يجب أن يأخذن الكثير من الاحتياطات ولمعرفة المزيد حول الأمر التقينا لأخصائية التربوية «لينا محمد». شروط ترك الأطفال بمفردهم Advertisements أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تسألي نفسك عدة أسئلة قبل أن تشعري بالأمان وأطفالك وحدهم في البيت. هل تصرف أطفالك بطريقة جيدة حين تركتِهم وخرجت لمدة قصيرة من البيت؟ هل يتبع أطفالك التعليمات، أم أنهم من النوع العنيد والفوضوي؟ هل يستطيع طفلك أن يحلّ واجباته المدرسية في غيابك؟ هل طفلك يحب أن يبقى في المنزل عندما تغيبين عنه؟ لأن هذه عادة يجب أن يكتسبها الطفل منذ صغره، وبذلك تقللين من تعلقه بكِ بعد الفطام بالتدريج! هل لدى طفلك القدرة على التصرف بشكل صحيح؛ حين يقع طارئ في البيت، ويرد على الهاتف، ويعد لنفسه وإخوته شطائر لو شعروا بالجوع؟! نصائح للأمهات لا يمكن ترك الطفل وحده في البيت قبل عمر عشر سنوات. يجب أن تحددي مدة تغيبك عن البيت لأطفالك؛ لكيلا يشعروا بالخوف أو الملل، ويبدأوا في ارتكاب الأخطاء.

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