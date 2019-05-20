رأس طفلي مسطح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 10:41 صباحاً - تلاحظ الأم أن رأس مولودها يبدو مسطحاً، وبالتالي فهو ليس عادياً، وتشعر بالقلق لأن ذلك الشكل يشوه جمال المولود، ولكن تسطح رأس الطفل هو ظاهرة عامة تلازم الطفل حتى يتم عام الأول. وقد التقينا الدكتور محمد ربعي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة لنتعرف أكثر عن هذا الأمر. أسباب تسطح رأس الطفل تبدأ هذه المشكلة في السنة الأولى بسبب صغر حجم عظام الجمجمة لدى الطفل مما يسمح بتمدد المخ.

الجمجمة تكون طرية وطويلة لتسهيل الولادة من المهبل.

يكون الرضع المبتسرون أكثر عرضة لتسطح الرأس، كما أن الطفل المبتسر يمكن أن يؤثر عليه وجوده في الحضانة الصناعية لتسطح الرأس.

ثبات وضع الرأس وهو نائم يؤدي لتسطح الرأس.

عظام الحوض تؤثر على رأس المولود وتؤدي لتسطحه.

وجود مشاكل في رقبة المولود فينام على جانب واحد مما يؤدي لتسطح الرأس.

يمكن للأم أن تلاحظ تسطح رأس مولودها بالعين المجردة. Advertisements

يجب أن تغيري وضع رأس المولود كل فترة.

طريقة حمل المولود فيجب أن تغيري وضعه من الذراع اليمنى إلى اليسرى.

عدم وضع المولود على سطح صلب لفترة طويلة.

استخدام وسادة خاصة وكذلك قبعة لعلاج تسطح الرأس.

يمكن أن يقوم الطبيب بتركيب جهاز خاص لعلاج هذه الحالة.

تساعد التمارين تحت إشراف الطبيب وتستمر لعدة شهور حتى ينتظم رأس الطفل.

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