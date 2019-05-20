شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بنقص هرمون النمو عند الكبار والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرمون النمو من أهم الهرمونات فى جسم الإنسان وهو الذى يعمل على تنظيم نمو الأطفال بشكل صحى وسليم ولكن فى حالة وجود أى خلل فيه يؤثر ذلك على نمو الأطفال ويسبب ضعفا عاما فى الجسم. وحسب ما ذكره موقع endocrineweb فإن أبرز علامات الإصابة بنقص هرمون النمو عند الأطفال والكبار هى أعراض نقص هرمون النمو عند الأطفال

نقص النمو أعراض نقص هرمون النمو عند الأطفال 1: قد يبدو وجه الطفل أصغر من الأطفال الذين هم فى نفس عمره . 2: تأخر البلوغ عند الطفل. 3: زيادة الدهون حول الوجه والمعدة. 4: نمو الإسنان بشكل بطئ. 5:نمو الشعر ببطء. أعراض نقص هرمون النمو عند البالغين أعراض نقص هرمون النمو عند البالغين

النمو 1:القلق والاكتئاب. 2: الصلع عند الرجال. Advertisements 3: انخفاض وانعدام الرغبة الجنسية. 4:انخفاض كتلة العضلات. 5:صعوبة شديدة فى التركيز. 6:جفاف الجلد. 7:ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية. 8:مشاكل قلبية. 9:مستويات عالية من الكولسترول. 10: انخفاض كثافة العظام، وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام. 11: الشعور الدائم بالتعب والإرهاق. 12:زيادة الوزن. عند ظهور أى من العلامات يجب استشارة الطبيب فورًا لوصف العلاج المناسب لكل حالة، وقد تحتاج بعض الحالات لعلاج مدى الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علامات تدل على الإصابة بنقص هرمون النمو عند الكبار والأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.