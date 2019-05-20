شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: «جوجل» تعلق بعض معاملاتها مع «هواوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت شركة «جوجل» التابعة لشركة «ألفابت» بعض المعاملات مع شركة «هواوي» الصينية التي تتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز»، الأحد، ما يمثل ضربة لشركة التكنولوجيا الصينية التي سعت الحكومة الأمريكية لحظر التعامل معها في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم جوجل إنه سيكون باستطاعة أصحاب هواتف هواوي الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها جوجل، مضيفًا: «إننا نلتزم بالأمر ونراجع التداعيات».

قال المتحدث: «بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل جوجل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها جوجل بلاي بروتكت يعملان على أجهزة هواوي الحالية».

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أضافت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، «هواوي تكنولوجيز» إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت قيودا على الفور تجعل من الصعب جدا بالنسبة للشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

قالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، إنها تدرس تقليص العقوبات على هواوي ”لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها». ولم يتضح على الفور يوم الأحد ما إذا كانت إمكانية وصول هواوي إلى برامج الهاتف المحمول قد تأثرت.

ولم يتسن الوصول إلى هواوي على الفور للحصول على تعليق. كما لم يصدر تعليق على الفور من ممثلي وزارة التجارة الأمريكية.

ستستمر «هواوي» في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل أندرويد المتاحة مجانا وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها. وتقول جوجل إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة أندرويد في أنحاء العالم.

وقالت «هواوي» إنها قضت السنوات القليلة الماضية تجهز لخطة طارئة من خلال تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في حالة تم منعها من استخدام أندرويد. وقالت الشركة إن بعضا من هذه التكنولوجيا مستخدمة بالفعل في منتجات بيعت في الصين.