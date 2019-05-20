تعرفي على أهمية وفوائد التمر مع اللبن

يعتبر التمر من أفضل الأغذية للجسم، حيث يمد الجسم بالطاقة، ويساعد في الوقاية من الأمراض، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولتعظيم الفائدة يضاف إليه اللبن نظراً لفوائد اللبن المتعددة، ونتعرف معاً في هذا المقال على فوائد التمر مع اللبن الشهي، وبالإضافة لطريقة تحضيره في المنزل.

فوائد التمر مع اللبن وأهمية التمر للجسم

تتعدد فوائد التمر للجسم، نظراً لإحتوائه على السكريات، الفيتامينات والمعادن ومنها:

يحتوي على العديد من السعرات الحرارية اللازمة للجسم، للقيام بالأنشطة المختلفة، مما يمد الجسم بالطاقة، ويعطي الشعور بالشبع، ويساعد في إنقاص الوزن.

يقوم بتقليل نسبة الكوليسترول الضار والدهون في الدم، التي تؤدي إلى تصلب الشرايين والجلطات.

يحتوي التمر على الألياف النباتية التي تساعد في عملية الهضم، وتعتبر السكريات الموجودة في التمر من أسهل السكريات التي يمتصها الدم.

يعتبر التمر مصدر غذائي جيد للحصول على المعادن مثل: البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الماغنيسيوم، وهذه المعادن بالغة الأهمية لصحة الجسم، والعمليات الحيوية التي تقوم بها الأعضاء.

فوائد اللبن

يحتوي اللبن ومشتقاته على نسبة كبيرة من عنصر الكالسيوم، الذي يعتبر المكون الأساسي للعظام والأسنان.

يعتبر اللبن مصدر جيد للبروتين الهام، الذي يساهم في بناء العضلات ويساعد على نمو الجسم.

يحتوي اللبن على الخمائر، التي تفيد في عمل الجهاز الهضمي، وتساعد في عملية الهضم.

فوائد التمر مع اللبن

يساهم في علاج مرض فقر الدم بنسبة كبيرة، لإحتواء مشروب التمر مع اللبن على العديد من المعادن الهامة مثل: الكالسيوم والحديد، الذي يساعد على إنتاج كرات الدم الحمراء.

يعتبر مشروب التمر مع اللبن مهدئ للأعصاب ويخفض من نسبة التوتر والقلق.

يساعد في علاج الإمساك، ومشكلات الجهاز الهضمي.

يخفف من حدة أعراض مرض الربو، ويساعد في التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي.

يقوي عضلة القلب، وينشط الدورة الدموية.

يحتوي التمر على مضادات الأكسدة، التي تفيد في علاج الإلتهابات، وتقي الجسم من الإصابة بالأورام.

يقوي الجهاز المناعي، حيث يحتوي مشروب التمر مع اللبن على الفيتامينات مثل فيتامين أ، ب2، ب3 الهامة لعمل جهاز المناعة في جسم الإنسان.

يخلص الجسم من السموم المتراكمة في المعدة والكلي، مما يعيد النشاط والحيوية للجسم.

يساعد في علاج أمراض العيون ويزيد من قوة النظر.

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في المشروب على تخثر الدم وإيقاف النزيف.

يفيد في علاج أمراض المفاصل مثل: إلتهاب المفاصل والروماتيزم.

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كيفية تحضير مشروب التمر مع اللبن

نقوم بإضافة نصف كوب من التمر على كوب من اللبن الدافئ، ويترك لمدة ساعة.

ويفضّل شربه على الريق، لتحقيق أقصى إستفادة منه.

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